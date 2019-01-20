Пожарные потушили два судна на Москве-реке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожарные потушили два судна, стоящих на Москве-реке. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва".

Возгорания друг с другом не связаны, однако места ЧП располагались недалеко друг от друга. На улице Свободы, 52 на площади 30 квадратных метров горел дебаркадер. Пожар был на первом и втором этажах, его ликвидировали в 00:20.

В 00.45 потушили огонь на заброшенном судне на Крылатском мосту со стороны улицы Мневники. Там площадь пожара составила три квадратных метра.