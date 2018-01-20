Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Пожар площадью 400 квадратных метров произошел в промзоне в Орехово-Зуево. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

"В 16:35 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, Ликинское шоссе, промзона", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области..

В пресс-службе также отметили, что к ликвидации пожара было привлечено 53 человека и 16 единиц техники.