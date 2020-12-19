Пострадавший при хлопке в астраханской больнице получил легкие ожоги

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Пострадавший из-за хлопка кислородного баллона в техническом помещении больницы в Астрахани получил легкие ожоги. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рабочий получил ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести", – заявил министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.

О хлопке в подсобном строении с кислородными баллонами при больнице имени Ничоги в Астрахани стало известно вечером субботы, 19 декабря. По предварительной версии, в помещении из-за попадания кислородной струи воспламенились перчатки рабочего.

Как уточняется, оборудование из-за хлопка не пострадало, подача кислорода в больнице не прекращалась. В медучреждении также не проводили эвакуацию.

