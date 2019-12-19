"Людей не выпускали, обстановка напряженная". Очевидец – о стрельбе на Лубянке

Очевидец рассказал телеканалу Москва 24 об обстановке у здания ФСБ на Большой Лубянке, где произошла стрельба.

"Недавно здесь звучала сирена, сейчас уже спецтехника начинает разъезжаться. Я сейчас пока вижу две скорых и несколько автобусов с ОМОНом, а также машины полиции. Выстрелы перестали звучать минуты 2–3 назад. Ситуация здесь напряженная", – рассказала очевидец.

Елена Силуянова рассказала, что улица Мясницкая сейчас заблокирована, оттуда в экстренном порядке эвакуировали людей. Она отмечает, что некоторые улицы также перекрыты из-за ЧП.

Движение в районе улицы Большая Лубянка перекрыто.

