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Происшествия

18:12

СК закрыл дело о крушении Ту-154 в Сочи – адвокат

происшествия

Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба МЧС России

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщает ТАСС.

По словам представителя потерпевших Игоря Трунова, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, а само постановление об этом составляет государственную тайну.

Уголовное дело расследовалось по статье о нарушении правил безопасности. Трунов отметил, что следователи проверяли версию о вине пилота.

Также защита добивалась возбуждения дела о халатности наземных служб и пыталась увеличить сумму компенсаций родственникам до двух миллиардов рублей.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение 25 декабря 2016 года через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи.

Погибли все находившиеся на борту 92 человека. Большинство из них – артисты ансамбля имени Александрова – 64 человека.

Среди основных версий рассматривались попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

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