В МВД опровергли обыски у начальника департамента материально-технического обеспечения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство внутренних дел РФ опровергло информацию об обысках у начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению ведомства Виталия Сидоренко. Об этом сообщает ТАСС.

"Распространенные в СМИ и социальных сетях сведения о проведении следственных действий в отношении начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерал-майора внутренней службы Виталия Сидоренко не соответствуют действительности", – заявила представитель МВД Ирина Волк.

Сообщается, что Главное управление собственной безопасности МВД РФ расследует дело о госконтракте на страхование жизни и здоровья полицейских. В результате проверки, в документе были выявлены фальсификации.

Ранее эксперты группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) пришли к выводу, что Россия должна расширить категории лиц, доходы которых могут изыматься в случае их незаконного получения.

