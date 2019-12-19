Юная девушка попыталась угнать самолет в США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Соединенных Штатах 17-летняя девушка чуть не угнала самолет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в городе Фресно. Угонщица перелезла через забор и пробралась на борт лайнера рано утром. После ей удалось запустить двигатель и проехать по полосе несколько десятков метров.

Однако справиться с управлением девушка не смогла, самолет так и не взлетел. В итоге воздушное судно врезалось в соседнее здание и снесло ограждение.

В результате происшествия никто не пострадал. Юная нарушительница была задержана. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее школьник из Китая угнал из ангара два самолета. 13-летний ребенок пробрался в помещение, где стояли лайнеры, и попытался взлететь.