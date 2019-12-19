Суд принял иск органов опеки к родителям находящейся с рождения в клинике девочки

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Пресненский районный суд принял иск опеки и попечительства на ограничение прав родителей пятилетней девочки, которая всю свою жизнь провела в частной клинике в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В четверг, 19 декабря, Пресненский районный суд принял к производству исковое заявление отдела социальной защиты населения района Арбат ЦАО Москвы, неопределенного круга лиц об ограничении родительских прав Юрия Зинкина и Татьяны Максимовой", – рассказали в суде, добавив, что досудебная подготовка назначена на 14 января 2020 года.

Ранее стало известно, что маленькая девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Ребенок родился недоношенным, однако в настоящее время держать девочку в изоляции необходимости нет, но родители не намерены ее забирать.

Известно, что девочка была размещена в отдельной палате, за которую платили ее родители. Помимо этого, они наняли двух нянь для круглосуточного контроля за ребенком и его обучения.

Перинатальный центр, в котором находилась девочка, обратился с запросом в департамент в январе текущего года. С марта медучреждение начало судиться с родителями ребенка, требуя, чтобы они забрали дочь из клиники. У опеки же основания забирать ребенка у мамы и папы не было, поскольку жизни и здоровью малышки ничего не грозило.

