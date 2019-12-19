Мужчину задержали после нападения на двоюродного брата в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы мужчина ударил ножом своего двоюродного брата. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

По данным полиции, конфликт между братьями произошел на Селезневской улице. В результате 33-летний мужчина получил удар ножом в грудь. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение.

Полицейские смогли задержать злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде.

В понедельник, 16 декабря, неизвестный в ходе ссоры ранил ножом продавца магазина в торговом центре на юге Москвы. Пострадавший продавец был госпитализирован в реанимацию. Нападавший скрылся.

Ранее сотрудники ГИБДД во время патрулирования остановили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. В момент составления административного протокола мужчина кухонным ножом ударил в шею полицейского.

