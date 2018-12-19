В Крыму задержали организатора тайника с 12 кг тротила

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали участника бандформирования, организовавшего на полуострове тайник с боеприпасами и 12 килограммами тротила, передает ТАСС.

57-летнему россиянину предъявили обвинение за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ. Он причастен к деятельности националистического военизированного формирования батальон имени Номана Челибиджихана, известного как "Аскер". Весной 2018 года обвиняемый организовал оборудование в Крыму схрона с боеприпасами и взрывчатыми веществами, чтобы использовать их в преступлениях.

Ранее ФСБ ликвидировала в Ставрополе членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем их нейтрализовали. Среди сотрудников ФСБ пострадавших нет.