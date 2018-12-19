Лжесотрудница Пенсионного фонда обокрала ветерана войны

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ограбили квартиру 101-летней пенсионерки. Из ее квартиры похитили 300 тысяч рублей, сообщил один из популярных Telegram-каналов.

Деньги пропали в воскресенье после визита незнакомой девушки, которая сказала, что она из Пенсионного фонда. Теперь похитительницу разыскивает полиция.

Уточняется, что потерпевшая в годы войны проработала токарем на заводе "Искра". Имеет медали и за оборону Москвы, и доблестный труд. Деньги пенсионерка откладывала на похороны.