Живодер забил пса на глазах у ребенка в Москве

Смогут ли наказать живодера с проспекта Андропова

В Москве появились листовки "Убил собаку, убьет и человека" с изображением мужчины. И это не абстрактный рисунок, а фотография конкретного человека. Жители проспекта Андропова говорят о нескольких случаях, когда он жестоко расправлялся с животными.

12-летний школьник Саша вспоминает трагическую прогулку со своими собаками. На улице одного из псов избил арматурой прохожий. Собака смогла дойти до дома, где впоследствии умерла на руках у хозяев. Подробнее – в материале телеканала Москва 24.