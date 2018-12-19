Двое мужчин украли светодиодную букву "М" с вестибюля метро

Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух мужчин, которые подозреваются в краже буквы "М" с крыши вестибюля метро "Улица 1905 года". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
"Оперативники столичной подземки задержали двоих мужчин, отломавших букву "М" с крыши вестибюля станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии Московского метро", – сказал он.
Он также сообщил, что около 03:30 двое 20-летних мужчин по пожарной лестнице залезли на крышу вестибюля станции, отломали от опоры букву "М" со светодиодным кабелем, повредив ее опору и корпус.
Отсутствие буквы "М" заметила дежурная по станции во время утреннего обхода. Злоумышленников задержали благодаря видеосистеме "Безопасный город". Отмечается, что при повреждении светового кабеля или корпуса восстановление функционала буквы "М" невозможно. Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного метрополитену, превышает 45 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ "Вандализм", которая предусматривает максимум три года лишения свободы. Информация о ЧП направлена в прокуратуру на Московском метро, задержанные находятся под подпиской о невыезде.
В октября в Госдуме предложили штрафовать вандалов, которые портят имущество российской транспортной системы. В комитете по транспорту отметили, что нужно расследовать ситуацию, а компенсировать ущерб должны те, кто его нанес.
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