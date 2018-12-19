Румынская певица погибла при падении машины в Дунай

Фото: instagram/ancapopmusic

Румынско-канадская певица Анки Поп погибла в возрасте 34 лет, сообщает "Мир 24".

По предварительным данным, автомобиль артистки упал в реку Дунай.

В полицию о пропаже певицы заявила ее сестра. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели девушки.