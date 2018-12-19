Пожарные проверяют информацию о возгорании на Большой Ордынке

Очевидцы сообщили о возгорании в подвале дома в центре Москвы

В подвале дома в центре Москвы произошло возгорание. Очевидцы заметили пожар в одноэтажном доме на Большой Ордынке, сообщает телеканал Москва 24.

Сейчас информацию о возгорании проверяют сотрудники экстренных служб Москвы. Пока остается неизвестным, находились ли в здании люди.