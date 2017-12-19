Труп с ножевым ранением обнаружен на востоке Москвы

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Тело человека с ножевым ранением нашли в столичном районе Северное Измайлово. Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве.

"В 18:24 в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица 9-я Парковая, дом 61. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – цитирует пресс-службу столичного главка МВД Агентство "Москва".

Источник в правоохранительных органах уточнил, что на теле найдено ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления разыскивают мужчину кавказской внешности.