23 пострадавших, жертв нет. Что известно о пожаре в московском пансионате

19 декабря, 15:40
Частный пансионат для ветеранов войны в Новой Москве загорелся утром во вторник, 19 декабря. Из трехэтажного здания, расположенного в деревне Картмазово, эвакуировали более 30 человек. Число пострадавших достигло 23.
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Спасательные службы присвоили возгоранию второй, повышенный ранг сложности. Пожарным удалось оперативно потушить огонь, он был ликвидирован в 11:32.
Впоследствии выяснилось, что пожар возник в сауне, расположенной на цокольном этаже пансионата. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 20 квадратных метров.
Изначально сообщалось, что с кровли горящего здания спасатели вытащили семь человек. По последним данным, с верхнего этажа спасли 19 человек. Им помогли спуститься с помощью самоспасателей "Феникс" и подъемного механизма. Администрация пансионата успела до прибытия спецслужб эвакуировать из здания 34 человек.
По последней информации Агентства "Москва", в результате пожара в Новой Москве пострадали 23 человека. Медики, прибывшие на место происшествия, осмотрели пострадавших. Всех их направили в НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени братьев Бахрушиных и ГКБ имени Ф. Иноземцева.
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Угрозы их жизням, по предварительным данным, нет: состояние большинства постояльцев пансионата оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter, что пострадавших доставляют в больницы. После того, как им будет оказана необходимая медицинская помощь, их отвезут в пансионат ветеранов столицы.
По данным пресс-службы московского департамента здравоохранения, в больницах городах разместят всех постояльцев пансионата — всего 46 человек, включая пострадавших. В ведомстве подчеркнули, что все они страдают хроническими заболеваниями. Их разместят в Центре паллиативной помощи, госпиталях для ветеранов войн №1 и № 2.
По факту происшествия будет проведена служебная проверка. Соответствующее распоряжение дал Сергей Собянин. СК России начал доследственную проверку. Сотрудники ведомства осматривают место ЧП, опрашивают потерпевших и очевидцев пожара.
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