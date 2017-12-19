Всех 46 постояльцев пансионата в ТиНАО разместят в больницах города

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Всех постояльцев пансионата для престарелых в деревне Картмазово, включая пострадавших при пожаре, разместят в столичных больницах. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

"Все 46 проживавших в пансионате, включая пострадавших, будут размещены в московских больницах, поскольку все они страдают хроническими заболеваниями, многие находятся в стрессовом состоянии", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва". Уточняется, что постояльцев пансионата примет Центр паллиативной помощи, а также госпитали для ветеранов войн №1 и №2. "По мере улучшения их состояния они будут переводиться в учреждения социальной защиты", – добавили в департаменте здравоохранения.

Ранее Сергей Собянин написал в Twitter, что всех пострадавших при пожаре в ТиНАО размещают в больницах, а затем направят в пансионат ветеранов Москвы.

19 декабря на цокольном этаже здания пансионата в деревне Картмазово произошел пожар. Его площадь достигла 20 квадратных метров. В 11:32 возгорание ликвидировали. При пожаре пострадали 16 человек. Еще 19 человек пожарные спасли, сняв с крыши здания.