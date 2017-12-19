Гироскутеры и экшен-камеры на полмиллиона рублей украли из пункта выдачи

Фото: портал Москва/Роман Балаев

Неизвестный похитил из пункта выдачи интернет-магазина гироскутеры и экшен-камеры на сумму более 500 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в середине октября, но известно о нем стало только сейчас.

Пункт выдачи располагается в доме № 26 по проспекту Андропова в районе Нагатино-Садовники. Выяснилось, что злоумышленник проник в помещение, отжав входную дверь, сообщает Агентство "Москва".

Из пункта выдачи пропало более 30 гироскутеров марок Smart Balance и Kiwano, около 30 пар наручных часов и 21 экшен-камера и аксессуары. Материальный ущерб составил 523 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Правоохранителям удалось снять отпечатки пальцев предполагаемого преступника, расследование продолжается.