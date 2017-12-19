Гироскутеры и экшен-камеры на полмиллиона рублей украли из пункта выдачи

19 декабря, 10:36
Фото: портал Москва/Роман Балаев
Неизвестный похитил из пункта выдачи интернет-магазина гироскутеры и экшен-камеры на сумму более 500 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в середине октября, но известно о нем стало только сейчас.
Пункт выдачи располагается в доме № 26 по проспекту Андропова в районе Нагатино-Садовники. Выяснилось, что злоумышленник проник в помещение, отжав входную дверь, сообщает Агентство "Москва".
Из пункта выдачи пропало более 30 гироскутеров марок Smart Balance и Kiwano, около 30 пар наручных часов и 21 экшен-камера и аксессуары. Материальный ущерб составил 523 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже. Правоохранителям удалось снять отпечатки пальцев предполагаемого преступника, расследование продолжается.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: