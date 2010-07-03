Оставленные матерью восемь детей переданы в Центр поддержки семьи и детства

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Обнаруженные в столичной квартире восемь детей временно переданы в Центр поддержки семьи и детства по просьбе их матери. Об этом говорится на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"Вечером 18 ноября в полицию от участкового педиатра поступила информация о том, что дети находятся без мамы. Матери действительно не было дома. Специалисты позвонили матери; в течение часа она вернулась домой. Мама сообщила, что хочет временно передать детей в Центр поддержки семьи и детства в связи со сложной жизненной ситуацией", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники соцзащиты приняли от матери заявление и отправили детей в больницу на обследование. После этой процедуры будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе детей. В департаменте подчеркнули, что детей вернут матери после того, как она наладит ситуацию в семье. Органы соцзащиты намерены оказать ей необходимую помощь для этого.

Также известно, что семья с сентября прошлого года стоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. После продолжительного над ними контроля специалистов в нынешнем году семью перевели в статус находящейся в трудной жизненной ситуации. Специалисты покупали семье необходимые товары, продукты и вещи для школы и ремонта.

"Мама заботится о детях. Они ходят в школу и детские сады. В образовательных учреждениях характеризуются положительно. Семья получала необходимые социальные выплаты и льготы", – говорится в сообщении.

В департаменте заявили, что мать всячески пытается наладить ситуацию в семье, находясь в постоянном контакте с сотрудниками соцзащиты. Там заявили, что заинтересованы в том, чтобы в семье наладилась ситуация и дети вернулись домой.

Вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили восьмерых детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней.

За детьми присматривала бабушка 1956 года рождения. Медики охарактеризовали условия проживания малолетних детей как "ненадлежащие". По факту инцидента была инициирована проверка, в ходе которой установили, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики.

Сотрудники Управления СК РФ по Москве проверят информацию о брошенных матерью малолетних детях. Следователи совместно с органами прокуратуры Москвы проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ситуацию под контроль взяла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее данным, женщина была вынуждена оставить болеющих детей с бабушкой, поскольку она подрабатывала.

