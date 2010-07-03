Опубликовано видео потасовки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Видео: телеграм-канал Baza

Опубликовано видео потасовки в одном из столичных баров. Пострадавшим оказался сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России, его госпитализировали.

На кадрах видно, как двое мужчин сначала разговаривают, затем один из них пытается ударить оппонента головой, после чего начинается потасовка. Конфликт продолжается на улице возле бара, пока один из дерущихся не падает на асфальт.

Инцидент произошел на Пречистенской набережной, доме 15, строении 2. Сейчас сотрудник спецслужбы находится в госпитале ФСБ в отделении нейрохирургии с черепно-мозговой травмой.