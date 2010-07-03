Спецназовца ФСБ избили в центре столицы

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Сотрудника Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализировали после избиения неизвестными в кафе в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Пречистенской набережной, доме 15, строении 2. Как рассказал источник агентства, неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ РФ.

"Он находится в госпитале ФСБ в отделении нейрохирургии. Потерпевший пояснил, что 17 ноября около 2:00 в кафе произошел конфликт, в ходе которого были нанесены телесные повреждения", – сказал собеседник агентства. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в столице неизвестные избили и ограбили бизнесмена в гостиничном номере. Разбойное нападение совершили в ночь 16 ноября. Полицейские установили, что двое неизвестных выпивали с постояльцем отеля – 39-летним гендиректором компании. Затем они избили его, связали ему руки, похитили сотовый телефон и находившиеся в вентиляционном коробе деньги на сумму 100 тысяч долларов. Как выяснилось, похищенные деньги были личными сбережениями потерпевшего и предназначались для приобретения недвижимости в Москве.

