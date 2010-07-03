Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:30

Спецназовца ФСБ избили в центре столицы

происшествия

Фото: телеграм-канал Baza

Сотрудника Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализировали после избиения неизвестными в кафе в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Пречистенской набережной, доме 15, строении 2. Как рассказал источник агентства, неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ РФ.

"Он находится в госпитале ФСБ в отделении нейрохирургии. Потерпевший пояснил, что 17 ноября около 2:00 в кафе произошел конфликт, в ходе которого были нанесены телесные повреждения", – сказал собеседник агентства. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в столице неизвестные избили и ограбили бизнесмена в гостиничном номере. Разбойное нападение совершили в ночь 16 ноября. Полицейские установили, что двое неизвестных выпивали с постояльцем отеля – 39-летним гендиректором компании. Затем они избили его, связали ему руки, похитили сотовый телефон и находившиеся в вентиляционном коробе деньги на сумму 100 тысяч долларов. Как выяснилось, похищенные деньги были личными сбережениями потерпевшего и предназначались для приобретения недвижимости в Москве.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика