Число погибших палестинцев возросло до 3 859 человек

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Число палестинцев, погибших в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке, возросло до 3 859 человек. О жертвах рассказали в министерстве здравоохранения Палестины.

По информации ведомства, в результате ударов израильской армии пострадали 13 300 человек.

С 7 октября между Израилем и Палестиной идут боевые действия.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

19 октября военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что ведет бои с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагере беженцев "Нур-Шамс" на Западном берегу.

Также стало известно о гибели командующего силами безопасности сектора Газа Джихада Мхейсена.



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