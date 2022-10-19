Оператор финской АЭС "Олкилуото" сообщил о повреждении третьего реактора

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Финская компания-оператор TVO Teollisuuden Voima, обслуживающая АЭС "Олкилуото", сообщила о повреждении в третьем реакторе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Как уточнили в компании, это повлияет на продолжение ввода в эксплуатацию "Олкилуото-3" и начало регулярного производства электроэнергии.

Ранее сообщалось, что утечка произошла в здании реактора на неработающей с 2007 года Германской АЭС в Брунсбюттеле 28 сентября. По данным местных властей, низкий уровень загрязнения радиоактивными веществами был зафиксирован операционной компанией Vattenfall вблизи места инцидента.

До этого в администрации Запорожской области сообщили, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из ЗАЭС на территорию Украины. В регионе уверены, что украинское руководство сделало это намеренно.

Тем не менее электроэнергия продолжала подаваться на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей. В воскресенье, 11 сентября, стало известно, что последний работавший на ЗАЭС энергоблок остановлен.

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