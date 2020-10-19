Два человека пострадали в результате ДТП в Южном Тушине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе города два человека пострадали в результате ДТП. Об этом Агентству "Москва" рассказали в правоохранительных органах.

"В Строительном проезде произошло столкновение двух автомобилей – Toyota и Mitsubishi. В результате аварии два человека получили травмы", – говорится в сообщении ведомства.

Причина аварии с участием двух иномарок Южном Тушине неизвестна, на место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее автомобиль сбил ребенка в Текстильщиках. К месту происшествия выехала полиция и скорая помощь.