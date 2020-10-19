Мужчину ранили ножом в букмекерской конторе на юго-востоке Москвы

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Мужчина нанес несколько колото-резаных ранений 20-летнему оппоненту в букмекерской конторе на юго-востоке Москвы.

Как сообщили в МВД по городу, инцидент произошел ночью 17 октября на улице Люблинская в районе Марьино.

Неизвестный в ходе конфликта предметом, похожим на нож, нанес мужчине не менее трех ударов в область груди, живота и шеи.

Потерпевший с повреждением внутренних органов был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц.

Полицейские задержали нападавшего 1971 года рождения, передает Агентство "Москва". Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Волоколамском шоссе задержали женщину за нападение с ножом на мужчину у автобусной остановки.