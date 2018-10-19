В Пакистане и Таджикистане произошло мощное землетрясение

Фото: AP/Rahmat Gul

В пятницу, 19 октября, на территории Таджикистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2, сообщает РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах к северо-западу от населенного пункта Мургаб. По данным некоторых СМИ, толчки также ощущались в районе Исламабада.

В это же время в Пакистане в 28 километрах к северо-востоку от города Мингора произошло землетрясение магнитудой 6,7. По интенсивности производимых подземных толчков оно оценивается сейсмологами как "опустошительное". К настоящему времени данных о нанесенных разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 1,6 тысячи человек.