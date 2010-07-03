Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:55

Задержан бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи"

происшествия

16:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал "Северный Кавказ"

В Дагестане задержали бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

Официальных подробностей задержания нет.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что у Идрисова было найдено "большое количество оружия". Правоохранители нашли у Идрисова помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, пистолет неустановленной марки и гранаты. Также у него было обнаружено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных государственных номеров машин.

Ранее сообщалось, что в отношении 48-летнего преподавателя Российского университета транспорта возбудили уголовное дело о контрабанде оружия. В январе этого года в прижелезнодорожном почтамте "Почты России" в Краснопрудном переулке были найдены металлические рамки со спусковыми механизмами к оружию барабанного типа с накладками на рукояти. Их обнаружили в посылке, следовавшей из США. В конце августа правоохранители задержали преподавателя вуза на улице Введенского. Он сознался, что заказал оружие. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика