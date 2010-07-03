Задержан бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи"

Фото: телеграм-канал "Северный Кавказ"

В Дагестане задержали бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

Официальных подробностей задержания нет.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что у Идрисова было найдено "большое количество оружия". Правоохранители нашли у Идрисова помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, пистолет неустановленной марки и гранаты. Также у него было обнаружено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных государственных номеров машин.

Ранее сообщалось, что в отношении 48-летнего преподавателя Российского университета транспорта возбудили уголовное дело о контрабанде оружия. В январе этого года в прижелезнодорожном почтамте "Почты России" в Краснопрудном переулке были найдены металлические рамки со спусковыми механизмами к оружию барабанного типа с накладками на рукояти. Их обнаружили в посылке, следовавшей из США. В конце августа правоохранители задержали преподавателя вуза на улице Введенского. Он сознался, что заказал оружие. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

