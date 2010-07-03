Троллейбусы остановились в районе Тушино из-за ДТП

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Движение троллейбусов маршрута № 70 приостановлено в районе Тушино из-за аварии.

Как передает РИА Новости, на бульваре Яна Райниса возле дома № 20 столкнулись две легковушки. Троллейбусы не едут в сторону станции метро "Сходненская".

Вечером 18 сентября на пересечении МКАД с улицей Свободы произошло крупное ДТП. Рейсовый автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. Пострадавших нет.

За день до этого на пересечении Алтайской и Хабаровской улиц санитарный автомобиль тоже столкнулся с двумя машинами. Пострадали двое, им оказали помощь на месте.