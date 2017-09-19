Появилось видео пуска ракет с Ка-52 на учениях "Запад-2017"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Появилось видео пуска ракет с Ка-52 по группе наблюдателей на учениях "Запад-2017". В результате инцидента пострадали два человека.

Издание отмечает, что незапланированный пуск ракет "воздух-земля" произошел на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017". Собеседник портала также отметил, что также в результате ЧП сгорели несколько автомобилей.



Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября. 17 сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что вертолеты ЗВО на учениях демонстрировали тактику уничтожения высокомобильного "противника" из засад.