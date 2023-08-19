Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале

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Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу АЗС в Дагестане. Об этом заявил глава ведомства Александр Трембицкий.

"При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность", – цитирует его пресс-служба главы Дагестана в своем телеграм-канале.

Для расследования причин произошедшего в регионе создали специальную комиссию.

14 августа в автосервисе в Махачкале произошел взрыв. После там вспыхнул пожар, который перешел на находящуюся рядом АЗС. В результате 35 человек погибли, 84 человека получили травмы. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Позднее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что причиной трагедии на автозаправочной станции стала недобросовестность предпринимателей и надзорных органов.



Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале этапировали в столицу