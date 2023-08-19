Пожар вспыхнул на территории перинатального центра на улице Академика Опарина

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В одном из зданий ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова" произошел пожар, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул на улице Академика Опарина, доме 4, строении 4. На место проишествия прибыли спасатели. По уточненной информации, в помещении на минус 1 этаже загорелись два электросветильника.

Возгорание оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

18 августа деревянные палеты вспыхнули в грузовом терминале Новороссийска, площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. Первые пожарные подразделения отправили на место инцидента в 09:03 по московскому времени, они прибыли в 09:11.

В 10:33 пожар был локализован. В сообщении МЧС говорилось, что в борьбе с огнем пришлось задействовать 42 спасателя и 14 единиц специальной техники.



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