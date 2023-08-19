В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву сведения о расположении войск РФ

Фото: ТАСС/Александр Река

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая в течение года собирала и передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, с августа 2022 года жительница республики оказывала содействие армии Киева, передавая информацию иностранному государству для использования против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа. Ведется следствие.

Это уже не первое подобное задержание в Луганской Народной Республике. 17 августа там задержали гражданина Украины, который с октября 2022 года оказывал содействие вооруженным формированиям Украины, собирая сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники.

До этого в ЛНР задержали еще одного мужчину, передававшего украинской армии данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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