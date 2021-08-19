МАК опубликовал промежуточный отчет по катастрофе Ан-26 на Камчатке

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по расследованию катастрофы пассажирского Ан-26 на Камчатке, сообщает РИА Новости.

В отчете говорится, что МАК выполнил расшифровку самописца. Анализ показал, что на магнитной ленте есть информация о полете самолета Ан-26Б-100 RA-26085 до столкновения со скалой.

Качество зарегистрированной информации удовлетворительное. Результаты расшифровки используют, чтобы установить причины авиационного происшествия.

Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что семья каждого погибшего в авиакатастрофе получит по 3 миллиона 525 тысяч рублей.