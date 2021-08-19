Военный летчик назвал возможные причины крушения МиГ-29 в Астраханской области

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Крушение истребителя МиГ-29СТМ во время тренировочного полета в Астраханской области могло произойти из-за сложных метеоусловий, например, попадания в грозовую область. Такое мнение выразил заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Эксперт также не исключил, что пилот, выполняя маневры, мог потерять контроль высоты или отвлечься от приборного полета.
"Это отрабатывается на определенных маневровых высотах. Может быть столкновение с препятствием, искусственным или естественным", – приводит слова Попова газета "Известия".
Эксперт также не исключил, что крушение могло произойти из-за отказа техники.
В ночь на четверг, 19 августа, при выполнении планового полета в Астраханской области произошло крушение МиГ-29. Самолет рухнул в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта.
Для установления причин катастрофы к месту падения МИГ-29 направлена комиссия главного командования ВКС.
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