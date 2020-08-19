Полиция выясняет причину конфликта между женщиной с собакой и теннисистом в Москве

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Столичные полицейские начали проверку после размещения в Сети ролика с конфликтом между женщиной и молодым человеком на теннисном корте. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУ МВД России по городу.

"В понедельник, 17 августа, в службу 02 обратился очевидец и сообщил, что на теннисном корте между женщиной и молодым человеком произошел конфликт", – говорится в заявлении правоохранителей. Последний, как стало известно, получил травму плеча.

До этого появилось видео, в котором женщина с псом напала на теннисиста. При этом животное было без привязи. Инцидент произошел в Печатниках.

Ранее посетителя московского фитнес-клуба задержали за избиение мужчины. Потерпевшим оказался 33-летний гражданин.