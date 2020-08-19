Полиция выясняет причину конфликта между женщиной с собакой и теннисистом в Москве

16:39
Фото: телеграм-канал Hue
Столичные полицейские начали проверку после размещения в Сети ролика с конфликтом между женщиной и молодым человеком на теннисном корте. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУ МВД России по городу.
"В понедельник, 17 августа, в службу 02 обратился очевидец и сообщил, что на теннисном корте между женщиной и молодым человеком произошел конфликт", – говорится в заявлении правоохранителей. Последний, как стало известно, получил травму плеча.
До этого появилось видео, в котором женщина с псом напала на теннисиста. При этом животное было без привязи. Инцидент произошел в Печатниках.
Ранее посетителя московского фитнес-клуба задержали за избиение мужчины. Потерпевшим оказался 33-летний гражданин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: