На Красной площади у туристки из Индии украли кошелек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Красной площади обокрали туристку из Индии. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

59-летняя гражданка Индии обнаружила пропажу во время экскурсии. У метро "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии она встретилась с экскурсоводом, после чего они пошли на Красную площадь.

"В ГУМе иностранка решила обменять доллары и обнаружила, что из сумки пропал кошелек, в котором находились 800 долларов и 80 фунтов стерлингов", – сообщили агентству.

Возбуждено уголовное дело о краже. Личность преступника устанавливается.

Ранее в центре Москвы во время экскурсии потерялась гражданка Таиланда. Женщина 1937 года рождения прибыла в Москву в составе экскурсионной группы и отстала от нее у храма Христа Спасителя.

