Неизвестный похитил у жены футболиста Мамаева 75 тысяч рублей

Мошенник похитил деньги у супруги осужденного полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева под предлогом продажи футляра для помады. Источник в правоохранительных органах сообщил Агентству "Москва", что по результатам проверки возбуждено уголовное дело.
В мае 2019 года 31-летняя Алана Мамаева заявила, что нашла в Instagram объявление о продаже футляра для помады фирмы Louis Vuitton. Она связалась с продавцом, заказала футляр и перевела на указанный счет 75 тысяч рублей. В итоге аксессуар Мамаева так и не получила.
8 мая Пресненский суд вынес приговор по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева – к 1 году 5 месяцам. Им зачтут день в СИЗО за полтора в колонии.
8 октября 2018 года футболисты стали участниками двух резонансных конфликтов в центре Москвы.
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