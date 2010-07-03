Тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара на Канарах

Около четырех тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара на острове Гран-Канария. Об этом сообщило в воскресенье агентство EFE.
Отмечается, что новый лесной пожар начался в субботу, 17 августа в районе населенного пункта Вальесеко. Огнем объято примерно 1,7 тысячи гектаров леса. По соображениям безопасности перекрыли некоторые дороги.
Как передает "Комсомольская правда", тушение огня осложняется жарой и порывистым ветром. В борьбе со стихией задействованы сотни человек, а также авиатехника. Взять под контроль возгорание пока не удалось.
Информация о пострадавших не приводится. 10 августа на Канарских островах в результате пожара было уничтожено более тысячи гектаров леса. Тогда эвакуировали сотни людей.
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко ранее заявил, что россияне не отказываются от поездок на Канарские острова из-за лесных пожаров и не просят поменять уже купленные путевки.
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