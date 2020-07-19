СК возбудил дело после нападения на дом экс-директора "Ростсельмаша" в Ростовской области

19:29
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с разбойным нападением на дом в Ростовской области. Расследование начато по статьям "Убийство" и "Разбой", рассказали РИА Новости представители ведомства.
Как уточнили в правоохранительных органах, нападение было совершено на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова. До этого полицейские заявили, что нападение произошло в Азовском районе.
При этом, по данным следователей, была убита его сестра, а самого Пескова с ранением головы доставили в больницу.
Ранее говорилось, что на дом экс-директора "Ростсельмаша" в Ростовской области напали неизвестные. Песков был руководителем "Ростсельмаша" около 20 лет. В настоящий момент он на пенсии, проживает на берегу Азовского моря.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: