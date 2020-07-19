СК возбудил дело после нападения на дом экс-директора "Ростсельмаша" в Ростовской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с разбойным нападением на дом в Ростовской области. Расследование начато по статьям "Убийство" и "Разбой", рассказали РИА Новости представители ведомства.

Как уточнили в правоохранительных органах, нападение было совершено на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова. До этого полицейские заявили, что нападение произошло в Азовском районе.

При этом, по данным следователей, была убита его сестра, а самого Пескова с ранением головы доставили в больницу.

Ранее говорилось, что на дом экс-директора "Ростсельмаша" в Ростовской области напали неизвестные. Песков был руководителем "Ростсельмаша" около 20 лет. В настоящий момент он на пенсии, проживает на берегу Азовского моря.