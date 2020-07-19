На дом экс-директора "Ростсельмаша" в Ростовской области напали неизвестные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Учредитель "Ростсельмаша" Константин Бабкин сообщил, что неизвестные напали на дом бывшего генерального директора Юрия Пескова. Инцидент произошел в Ростовской области, передает ТАСС.

"Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича. Сам только узнал, подробностей пока никаких не знаю", – поделился Бабкин.

До этого источник в правоохранительных органах заявлял, что сестру бывшего директора завода убили, а сам Песков был доставлен в больницу после нападения, совершенного на жилье в Азовском районе. Песков был руководителем "Ростсельмаша" около 20 лет. В настоящий момент он на пенсии, проживает на берегу Азовского моря.

Информация о нападении в Ростовской области сейчас уточняется.

Ранее у москвича отобрали 500 тыс рублей под предлогом продажи автомобиля. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан один из подозреваемых.