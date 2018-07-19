В столичном бизнес-центре произошло возгорание

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Из офисного центра в Бутырском районе столицы эвакуировали порядка 15 человек после возгорания в кафе, расположенном в здании. Об этом передает Агентство "Москва".

"Пожар произошел в кафе по адресу: улица Складочная, дом 1, строение 15", – сообщил источник в экстренных службах.

Из здания были эвакуированы около 15 человек.

"Загорелась кровля обрешетника на площади около 10 квадратных метров", – уточнили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших пока нет.