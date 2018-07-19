Пешеход погиб при ДТП в Щелковском районе Подмосковья

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пешеход скончался после аварии в Щелковском районе Подмосковья, сообщается в микроблоге министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

ДТП произошло в 14:25 на Первомайской улице. На человека наехали вне зоны перехода.

В АМПП 19 июля столичных автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра. Водителям советуют пользоваться общественным транспортом. Личные машины рекомендуют оставлять только в разрешенных для этого местах. В ЦОДД предупредили, что в столице ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, местами уже начался сильный дождь.