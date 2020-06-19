В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

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В Москве скончались 34 пациента с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

По последним данным, в России зафиксировано 569 063 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 324 406. За весь период зарегистрирован 7 841 летальных исхода.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия достойно ответила на угрозу COVID-19. По словам президента, это удалось благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и экономике.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что повторного всплеска в России может не быть. По ее мнению, такой сценарий возможен при соблюдении всех мер санитарной безопасности.

В свою очередь, доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, что дальнейшее распространение коронавируса будет похоже на сезонное поведение гриппа.