Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено в обход обрушившегося моста

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Восстановлено железнодорожное сообщение с Мурманском в обход обрушившегося моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина.

Он отметил, что работы удалось завершить раньше запланированного. Было задействовано 250 единиц техники, ежесуточно на работы выходило до тысячи человек.

Также Голомолзин отметил, что путь проходил в сложных рельефных условиях. После взрывов было вывезено 52 тысячи кубических метров скальных пород, на сооружение ушло более 120 кубометров грунта.

Обрушение моста произошло 1 июня. До этого были обнаружены нарушения конструкций. С 31 мая отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла была запрещена.

Движение поездов по новому участку запустили в рамках проекта по строительству ветки на порт "Лавна", который расположен на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива.

По участку будут ходить 16 пар поездов в сутки с учетом пассажирских. Полностью восстановить объемы движения на Мурманск планируют к октябрю – после реконструкции разрушенного моста.