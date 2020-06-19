Стрелявшего в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте пока не могут допросить

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Следователи пока не могут допросить мужчину, открывшего стрельбу на Ленинском проспекте по сотрудникам ДПС, из-за его тяжелого состояния, сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

"Несмотря на некоторую положительную динамику, его состояние тяжелое. В связи с этим допрос пока невозможен", – сказал собеседник агентства.

Состояние раненных в перестрелке сотрудников полиции улучшилось. Один из них переведен в палату, второму сделаны две операции.

15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси. Проходивший мимо мужчина открыл по ним стрельбу.

В результате оба полицейских получили ранения, ответным огнем был ранен и нападавший. Им оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". При обыске на съемной квартире у мужчины нашли экстремистские материалы.