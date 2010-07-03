Обыски прошли в администрации Пушкинского района Московской области

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19 июня в администрации Пушкинского района Московской области прошли обыски. В отношении главы района Евгения Жиркова правоохранители проводят следственные действия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, это может быть связано с деятельностью Жиркова на посту главы Балашихи, в том числе с вопросами долевого строительства. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Это не первый случай, когда глава администрации района может оказаться под подозрением следователей. Так, суд рассматривает дело бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

По версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей. Его задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Шестун свою вину не признает и утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно.