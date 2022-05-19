Самолет с неисправностью двигателя готовится сесть в Шереметьево – СМИ

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Пассажирский Boeing с неисправностью двигателя готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Датчик неисправности левого двигателя сработал в пассажирском самолете Boeing, он готовится к посадке в аэропорту Шереметьево", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что после посадки специалисты установят причину срабатывания датчика.

Позднее появилась информация, что борт приземлился в штатном режиме.

Аналогичный инцидент произошел 13 мая. Тогда в воздушной гавани аварийную посадку совершил Boeing-737 с неисправной тормозной системой. Он выполнял рейс из Москвы в Волгоград.

