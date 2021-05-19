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Происшествия

12:59

Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

происшествия

Фото: depositphotos/Denis Burdin

Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды. Об этом свидетельствуют данные, полученные со спутника наблюдения Земли Sentinel-1.

Как сообщается на сайте Европейского космического агентства (ЕКА), площадь льдины составляет порядка 4 320 квадратных километров – чуть больше острова Майорка.

Исследователи подчеркнули, что айсберг, который получил обозначение А-76, имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и в настоящее время находится в море Уэдделла.

Отмечается, что прошлый рекорд зафиксировали на отметке 3 880 квадратных километров. Тело под названием А-32А также располагается в море Уэдделла.

Ранее стало известно, что скала Арка Дарвина обрушилась на севере Галапагосских островов. Причиной произошедшего стала эрозия.

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