Названа предварительная причина отравления школьников в Новокузнецке

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В школе № 26 города Новокузнецка, где 11 детей обратились за помощью к медикам, по предварительным данным, распылили перцовый баллончик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.
Как уточняется, в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
"По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел утром 19 мая. В результате распыления неизвестного вещества были госпитализированы 11 школьников.
На месте происшествия работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.
Ранее в Кирове временно приостановили работу школы из-за отравления детей. Две школьницы были госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию.
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